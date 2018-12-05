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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Сызрани на переходе под колесами Гранты пострадала 10-летняя девочка

5 декабря 2018 15:48
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В результате ДТП пострадавшая девочка была доставлена в лечебное учреждение, где медики диагностировали у нее травму ноги.
Сегодня утром, 5 декабря, около 8 утра на пересечении улиц Советской и Володарского, автомобиль Гранта сбил 10-летнюю девочку.

В момент ДТП 61-летний водитель ехал по центральной улице города, а ребенок переходил дорогу по нерегулируемому пешеходном переходу.

В результате ДТП пострадавшая девочка была доставлена в лечебное учреждение, где медики диагностировали у нее травму ноги.

Сотрудниками полиции по данному факту проводится проверка.

Госавтоинспекция обращается к водителям с просьбой быть предельно внимательными при управлении транспортным средством, особенно в местах расположения образовательных учреждений, там где возможно появление детей на дороге, передает пресс-служба ГУ МВД СО. 


Фото:   пресс-служба ГУ МВД СО
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Комментарии



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