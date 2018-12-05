В Сызрани на переходе под колесами Гранты пострадала 10-летняя девочка
5 декабря 2018 15:48
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В момент ДТП 61-летний водитель ехал по центральной улице города, а ребенок переходил дорогу по нерегулируемому пешеходном переходу.
В результате ДТП пострадавшая девочка была доставлена в лечебное учреждение, где медики диагностировали у нее травму ноги.
Сотрудниками полиции по данному факту проводится проверка.
Госавтоинспекция обращается к водителям с просьбой быть предельно внимательными при управлении транспортным средством, особенно в местах расположения образовательных учреждений, там где возможно появление детей на дороге, передает пресс-служба ГУ МВД СО.
Фото: пресс-служба ГУ МВД СО
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