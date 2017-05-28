В Сызрани на дороге под железнодорожным мостом столкнулись фура MAN и джип BMW

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Грузовик с номерами Ленинградской области подъехал к мосту, водитель, осознав, что проехать под ним из-за высоты фургона не сможет, сдал назад. В это время подъехал кроссовер, в который и врезался грузовик.В результате ДТП никто не пострадал. На месте аварии затруднен проезд.Фото маленькая Сызрань