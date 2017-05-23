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В Сызрани мужчине не хватало денег на выпивку, и он ограбил свою знакомую
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В Сызрани мужчине не хватало денег на выпивку, и он ограбил свою знакомую

23 мая 2017 17:37
95
Его выбор пал на женщину, у которой точно должны были быть деньги.
В дежурную часть Сызрани обратилась жительница города (1969 года рождения). Женщина сообщила, что у нее похитили сумку с деньгами.

По указанному в сообщении адресу выехала следственно-оперативная группа. Полицейские осмотрели место происшествия и подробно опросили заявительницу. Стражи правопорядка выяснили, что в день совершения преступления к женщине зашел ее знакомый. В комнате он увидел сумку и, недолго думая, забрал ее. Потерпевшая пыталась помешать злоумышленнику, но тот оттолкнул ее и выбежал из квартиры.

Полицейские, со слов потерпевшей, составили приметы грабителя и незамедлительно направили ориентировку с информацией о разыскиваемом всем наружным службам и патрульным экипажам полиции.

В этот же день, находясь на маршруте патрулирования, сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии заметили подходящего под описание преступника мужчину. Стражи правопорядка задержали подозреваемого и передали его сотрудникам полиции. Похищенную сумку с деньгами полицейские обнаружили при нем.

По версии оперативников, мужчина распивал спиртные напитки у своего знакомого. Когда спиртное и деньги на его покупку закончились, он решил сходить к соседям. Выбор пал на знакомую, у которой точно, по мнению злоумышленника, должны были быть деньги.

Тольяттинец  1983 года рождения нигде официально не работает и ранее уже привлекался к уголовной ответственности за изнасилование и насильственные действия сексуального характера. Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж», сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.





 
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Комментарии



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