В Сызрани мужчине не хватало денег на выпивку, и он ограбил свою знакомую

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По указанному в сообщении адресу выехала следственно-оперативная группа. Полицейские осмотрели место происшествия и подробно опросили заявительницу. Стражи правопорядка выяснили, что в день совершения преступления к женщине зашел ее знакомый. В комнате он увидел сумку и, недолго думая, забрал ее. Потерпевшая пыталась помешать злоумышленнику, но тот оттолкнул ее и выбежал из квартиры.Полицейские, со слов потерпевшей, составили приметы грабителя и незамедлительно направили ориентировку с информацией о разыскиваемом всем наружным службам и патрульным экипажам полиции.В этот же день, находясь на маршруте патрулирования, сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии заметили подходящего под описание преступника мужчину. Стражи правопорядка задержали подозреваемого и передали его сотрудникам полиции. Похищенную сумку с деньгами полицейские обнаружили при нем.По версии оперативников, мужчина распивал спиртные напитки у своего знакомого. Когда спиртное и деньги на его покупку закончились, он решил сходить к соседям. Выбор пал на знакомую, у которой точно, по мнению злоумышленника, должны были быть деньги.Тольяттинец 1983 года рождения нигде официально не работает и ранее уже привлекался к уголовной ответственности за изнасилование и насильственные действия сексуального характера. Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж», сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.