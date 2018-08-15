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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Сызрани мужчина залез через окно в чужой дом, выпил хозяйский коньяк и уснул

15 августа 2018 22:43
179
А разбудили его сотрудники Росгвардии, которые передали незваного гостя полицейским.
В Сызрани сотрудникам Росгвардии пришлось выдворять из частного дома чужака, сообщает vkonline.ru.

"На одном из охраняемых объектов сработала сигнализация, туда направили ближайший патруль, - рассказали в ведомстве. - На месте сотрудников ждала перепуганная хозяйка дома. Она сообщила, что когда пришла домой, то обнаружила там неизвестного мужчину. Он спал внутри".

По предварительным данным, мужчина влез в чужой дом через окно, увидел там коньяк, выпил его и уснул.  Сотрудники Росгвардии разбудили "гостя" и передали полицейским.

Пока цель визита мужчины не известна. Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение неприкосновенности жилища". 
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Комментарии



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