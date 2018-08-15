В Сызрани мужчина залез через окно в чужой дом, выпил хозяйский коньяк и уснул
15 августа 2018 22:43
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"На одном из охраняемых объектов сработала сигнализация, туда направили ближайший патруль, - рассказали в ведомстве. - На месте сотрудников ждала перепуганная хозяйка дома. Она сообщила, что когда пришла домой, то обнаружила там неизвестного мужчину. Он спал внутри".
По предварительным данным, мужчина влез в чужой дом через окно, увидел там коньяк, выпил его и уснул. Сотрудники Росгвардии разбудили "гостя" и передали полицейским.
Пока цель визита мужчины не известна. Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение неприкосновенности жилища".
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Комментарии
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По мнению надзорного органа, это является административным нарушением, а также портит вид города. Закон
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14 августа 2018 14:55
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13 августа 2018 21:58
Теперь они могут оказаться на улице, поскольку банк забирает квартиру по суду. Закон
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13 августа 2018 20:07
Возбуждено уголовное дело. Закон
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Происшествия
15 августа 2018 22:43
А разбудили его сотрудники Росгвардии, которые передали незваного гостя полицейским. Происшествия
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