В Сызрани мужчина украл телевизор у своего знакомого инвалида

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Полицейские выяснили, что недавно у него украли телевизор. Оказалось, что предполагаемого злоумышленника мужчина даже видел. Задремав днем, сквозь сон он услышал шум. Открыл глаза и увидел, как знакомый выносит из его дома телевизор. Мужчина попытался помешать злоумышленнику, но попытки успехом не увенчались. Все осложнялось тем, что хозяин дома - инвалид, и не мог дать достойного отпора обидчику. Обращаться в полицию мужчина не стал, хотя знал, как зовут нападавшего и мог описать его внешность.Теперь же, в ходе беседы с сотрудниками уголовного розыска, мужчина утаивать ничего не стал. Полицейские выяснили, что мужчины познакомились в марте 2017 года. Тогда они продолжили свое общение в доме у потерпевшего за распитием спиртных напитков, где предполагаемый злоумышленник и приметил ценные вещи.Вора задержали сотрудники уголовного розыска. Им оказался ранее неоднократно судимый житель города Сызрань 1992 года рождения. Похищенное имущество – телевизор и эфирный ресивер, мужчина сдал в ломбард, а вырученные денежные средства потратил на собственные нужды. Сейчас местонахождение похищенного имущества устанавливается.По статье «Грабеж», возбуждено уголовное дело. В настоящее время сотрудники полиции установили причастность подозреваемого к совершению еще фактов хищения имущества у потерпевшего. Оказывается, мужчина, зная, что его знакомый не запирает дверь днем, приходил к нему и похищал различные вещи. Добычей преступника стали электроинструменты и предметы из металла. Все это он сдавал в ломбард. Часть имущества изъята, местонахождение остального устанавливается, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.