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В Сызрани мужчина сдал в ломбард телевизор, принадлежащий бывшему мужу сожительницы

8 ноября 2017 16:25
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В настоящее время по статье «Кража» возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.
В дежурную часть отдела Сызрани обратился местный житель 1997 года рождения. Заявитель рассказал сотрудникам полиции, что у него пропал телевизор. Причиненный ущерб заявитель оценил в 7 500 рублей.

По указанному в сообщении адресу выехала следственно-оперативная группа. Стражи правопорядка выяснили, что телевизор находился в квартире бывшей супруги, в которой они ранее совместно проживали. Именно бывшая жена и сообщила мужчине о пропаже имущества.

В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали вора. Им оказался ранее судимый за разбой житель Сызрани 1974 года рождения. По данным оперативников, он является сожителем бывшей супруги потерпевшего. Мужчина проживал в квартире, где хранится имущество заявителя и имел к нему свободный доступ. Похищенный телевизор он сдал в ломбард, а вырученные деньги потратил на собственные нужды.

В настоящее время по статье «Кража» возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.


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