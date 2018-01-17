В Сызрани мужчина из-за "тяжелого материального положения "украл с дачного участка изделия из металла и сдал их в приемный пункт
17 января 2018 14:31
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В результате опроса потерпевшей – местной жительницы 1953 года рождения, полицейские установили, что добычей злоумышленника стали металлические бак и тазы, а так же железный садовый инвентарь.
Сотрудники уголовного розыска установили личность вора. Им оказался ранее не судимый безработный 30-летний житель Сызрани. Стражи правопорядка установили местонахождение мужчины и задержали его. Он рассказал, что совершил преступление из-за тяжелого материального положения. Имущество, похищенное с участка, ему помог вывезти знакомый, которого он ввел в заблуждение. Подозреваемый рассказал, что металлические изделия принадлежат ему, и он решил за ненадобностью сдать их в пункт приема металла. Вырученные деньги мужчина потратил на собственные нужды.
В настоящее время по статье «Кража» возбуждено уголовное дело. Часть похищенного изъята, местонахождение остальных предметов устанавливается, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
Фото: ГУ МВД России по Самарской области
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