В Сызрани молодой человек, "в связи с тяжелым материальным положением", украл дорогой мотоцикл

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Полицейские установили, что злоумышленник проник в гараж путем повреждения запорного устройства. В ходе проведения оперативных мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к совершению данного преступления, сотрудники уголовного розыска задержали ранее не судимого местного жителя 1998 года рождения.По данным оперативников, о наличии в чужом гараже дорогого мотоцикла молодой человек узнал от общих знакомых. По его словам, на преступление он пошел в связи с тяжелым материальным положением. Похищенное имущество он планировал продать, а вырученные деньги потратить на собственные нужды, но реализовать намеченное не успел.В настоящее время мотоцикл изъят и возвращен законной владелице.По статье «Кража» возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.Фото: ГУ МВД России по Самарской области