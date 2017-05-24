В Сызрани изъяли более 170 литров пива

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Выявлен факт продажи алкогольной продукции несовершеннолетнему в магазине, расположенном в городе Сызрань на улице Образцовской.В отношении продавца павильона – местной жительницы 1977 года рождения, составлен протокол об административном нарушении.Но это не единственное нарушение, которое удалось выявить сотрудникам полиции в торговой точке. В ходе проверки выяснилось, что магазин является нестационарным объектом, то есть продажа алкогольных напитков в данном помещении запрещена. В отношении индивидуального предпринимателя 1978 года рождения, осуществляющего торговую деятельность по вышеуказанному адресу, сотрудниками МУ МВД России «Сызранское» проводится административное расследование, по завершению которого мужчине грозит административный штраф в размере от пяти до десяти тысяч рублей. Из оборота сотрудники полиции изъяли более 170 литров пива и пивных напитков, сообщает облМВД.