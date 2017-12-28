В Сызрани из-за взрыва петарды ребенок попал в больницу

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С приближением новогодних праздников увеличивается спрос на пиротехнические изделия. В своем стремлении насладиться всеми красками праздничного салюта граждане часто пренебрегают элементарными мерами безопасности. Главное не только помнить о правилах использования петард и салютов, но и важно объяснить об этом ребенку и не давать детям самостоятельно использовать пиротехнические изделия.На днях в сызранскую полицию поступила информация из лечебного учреждения города Сызрань о том, что к ним с травмами доставлен подросток 2004 года рождения. Сотрудники отдела по делам несовершеннолетних Межмуниципального управления МВД России «Сызранское» установили, что полученные травмы результат «детской шалости». Ребенок решил создать для прохожих праздничную атмосферу. Мальчик раскидывал вокруг себя петарды и одна из них попала в капюшон куртки подростка, находившегося рядом и взорвалась. О случившемся друзья сообщили родителям пострадавшего ребенка, и он был доставлен в лечебное учреждение. При этом «виновник» - местный житель 2003 года рождения испугался произошедшего. Он вместе с друзьями оказал первую помощь потерпевшему, а после извинился признав неправильность своего поведения. Полицейские выяснили, что пиротехнику ребенок нашел дома. При этом хранилась она в доступном для несовершеннолетнего месте. Мальчик, обрадовавшись находке, решил воспользоваться ее.В настоящее время в отношении законного представителя несовершеннолетнего – 27-летней местной жительницы составлен протокол об административном правонарушенииПолицейские напоминают! Чтобы новогодние праздники не были омрачены несчастными случаями необходимо провести с детьми профилактические беседы. Объясните ребенку, что использование пиротехники не безопасная забава и может привести к непоправимым последствиям. Ее использование должно осуществляться с соблюдением требований инструкции! Не храните петарды и салюты в доступных для детей местах! Использование пиротехнических изделий несовершеннолетними без участия взрослых, недопустимо!Сотрудники полиции обращаются к гражданам с просьбой не быть равнодушными и сообщать в полицию о фактах продажи пиротехники несовершеннолетним.