В Сызрани двухлетний малыш закрыл за вышедшей на минуту мамой входную дверь, потребовалась помощь спасателей

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Женщина рассказала, что вышла на минутку к соседке, а оставшийся в квартире двухлетний ребенок закрыл входную дверь. После безуспешных попыток открыть дверь снаружи, мама обратилась к спасателям.Сотрудники сызранского МБУ «АСС» вскрыли дверь. Как оказалось, малыш даже не подозревал, что наделал столько шума - он спокойно играл в комнате.