В Сызрани доверчивый молодой человек лишился сразу двух сотовых телефонов

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По словам заявителя, он вышел из автобуса на улице Мира. В этот момент к нему подошел незнакомец и попросил одолжить сотовый телефон для совершения звонка. Потерпевший предоставил мобильное устройство, однако мужчина заявил, попробовав сделать дозвон, что на лицевом счету нет денежных средств. Заметив в руках у молодого человека второй сотовый телефон, злоумышленник вновь обратился к нему с аналогичной просьбой. Завладев двумя средствами связи, грабитель убежал с места преступления.Потерпевший сразу же сообщил о случившемся в полицию. Оперативный дежурный записал со слов заявителя приметы грабителя и незамедлительно направил ориентировку с информацией о разыскиваемом всем наружным службам и патрульным экипажам полиции.Через 30 минут, находясь на маршруте патрулирования неподалеку от места преступления, сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии заметили на остановке общественного транспорта мужчину, подходящего под описание преступника. Стражи правопорядка задержали подозреваемого и передали его сотрудникам полиции.Оперативники установили, что местный житель 1984 года рождения нигде не работает и ранее не привлекался к уголовной ответственности. Задержанный признался в содеянном и рассказал, что приметил свою будущую жертву в автобусе - гаджеты в руках молодого человека заинтересовали подозреваемого и побудили на совершение преступления.По факту грабежа возбуждено уголовное дело. В настоящее время похищенные телефоны изъяты и возвращены законному владельцу, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.