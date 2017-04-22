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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Сызрани девушка,оформив заказ в социальной сети, лишилась 5 500 рублей

22 апреля 2017 14:29
196
Покупка была оплачена полностью, но товар так и не был выслан, а продавец не выходил на связь.
В дежурную часть Сызрани обратилась местная жительница. Девушка (1992 года рождения) рассказала полицейским, что заказала вещи на одном из сайтов в сети Интернет. Покупка была оплачена полностью, но товар так и не был выслан, а продавец не выходит на связь.

Полицейские выяснили, что заказ она делала через крупную социальную сеть - выбрала для совершения покупки страницу с понравившимся товаром, после чего связалась с продавцами. Те сообщили, что для осуществления сделки требуется 100% предоплата, и только тогда они вышлют понравившиеся вещи. Девушка перевела продавцам необходимую сумму в размере 5 500 рублей и стала ждать свой заказ. Однако, ни через неделю, ни через месяц товар она так и не получила. Продавцы на связь не выходили и на сообщения не отвечали. Тогда потерпевшая решила обратиться за помощью в полицию.

В ходе проведения целого комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники органов внутренних дел установили и задержали подозреваемых в совершении преступления. Ими оказались ранее не судимые безработные жительницы города Сызрань 1995 и 1992 годов рождения. По версии полицейских, девушки создали страницу в социальной сети с намерением заработать, только никакого товара в наличии у них не было изначально - подозреваемые сразу планировали совершение преступления: разместили фото с якобы имеющимися в наличии вещами и обещали выслать товар покупателю сразу же после полной оплаты. Когда деньги были получены, девушки прекратили общение.

По статье «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору», возбуждено уголовное дело. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают причастность подозреваемых к совершению аналогичных преступлений, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.




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Комментарии



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