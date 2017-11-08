В Сызрани будут судить капитана теплохода

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Самарским следственным отделом на транспорте Приволжского следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ в отношении капитана судна возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 238 УК РФ «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».Сотрудниками Сызранского ЛО МВД России на транспорте установлено, что в летний период в порту города Сызрани капитаном речного теплохода оказана услуга по организации часовой прогулки по реке Волга, не отвечающая требованиям безопасности, поскольку на судне находилось свыше 100 пассажиров, в том числе дети, что превышало допустимую пассажировместимость.Своими действиями капитан нарушил правила плавания по внутренним водным путям Российской Федерации, лицензионные правила перевозки и создал необоснованный риск возникновения угрозы жизни и здоровья пассажиров.Максимальное наказание, предусмотренное санкцией данной статьи, - лишение свободы на срок до двух лет.