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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Сызрани Лада Калина сбила женщину-пешехода

15 декабря 2017 14:00
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В Сызрани Лада Калина сбила женщину-пешехода Пострадавшая была госпитализирована с травмами головы и спины.
Пострадавшая была госпитализирована с травмами головы и спины.

Днем 14 декабря в Сызрани произошло ДТП с пострадавшим. Мужчина 1996 года рождения, управляя автомашиной Лада Калина, двигался по улице Суворова. По предварительной информации полицейских, водитель совершил наезд на пешехода 1978 года рождения, переходившего проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП 39-летняя женщина была госпитализирована с травмами головы и спины.
По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Всего за 14 декабря на территории Самарской области зарегистрировано 16 ДТП. При этом 14 человек получили ранения различной степени тяжести, несовершеннолетние не пострадали. Погибло двое человек, сообщает облМВД.

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