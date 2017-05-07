В Сызрани «Газель» на крутом повороте вылетела в кювет и повисла над оврагом на стволах деревьев

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7 мая около 17:00 в районе Кирпичного завода в Сызрани произошло ДТП. На крутом повороте «Газель» вылетела в кювет и повисла над оврагом на стволах деревьев.По предварительной информации, водитель «Газели» выехал здесь из-под ж/д моста и пытался уйти от столкновения с пешеходами. По словам очевидцев, водитель «Газели» может быть в нетрезвом состоянии.На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД.Фото КТВ-ЛУЧ