В Сызрани, в ходе пьяной ссоры, гость смертельно ранил хозяина дома

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Для выяснения деталей случившегося по адресу, откуда был доставлен потерпевший, прибыли сотрудники органов внутренних дел.Согласно данным сотрудников уголовного розыска, потерпевший распивал спиртные напитки у себя дома в компании знакомых. С одним из гостей – ранее судимым за кражу жителем Шигонского района 1983 года рождения – у него произошел конфликт, в результате которого оппонент ударил хозяина жилплощади ножом. Скорую помощь вызвали свидетели роковой ссоры. На следующий день в больнице от полученных травм мужчина скончался.В настоящее время по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего» возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.