В Сызрани столкнулись маршрутка и Chevrolet Niva, пострадали пассажиры микроавтобуса
12 февраля 2017 20:27
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Там лоб в лоб столкнулись маршрутный микроавтобус Peugeot и Chevrolet Niva. Оба автомобиля ехали по улице Фридриха Энгельса. Микроавтобус выехал на левую полосу для поворота на перекрестке с улицей Московской. Там в него врезалась Niva, которая двигалась во встречном направлении.
По предварительным данным, в ДТП пострадало четыре человека из маршрутки. Оба автомобиля получили существенные повреждения.
Фото Маленькая Сызрань
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