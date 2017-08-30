В Сызрани, сбитые "семеркой" на переходе, мама с дочкой получили переломы ног и черепно-мозговые травмы
30 августа 2017 15:58
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ВАЗ-2107 под управлением 44-летнего водителя сбил их, когда ни переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу у автобусной остановки.
Мама и ребенок были доставлены в ЦГБ Сызрани. Врачи диагностировал у них черепно-мозговые травмы, сотрясения головного мозга и переломы ног – у девочки голени, а у женщины - бедра.
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