В Сызрани, сбитые "семеркой" на переходе, мама с дочкой получили переломы ног и черепно-мозговые травмы

95

ВАЗ-2107 под управлением 44-летнего водителя сбил их, когда ни переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу у автобусной остановки.Мама и ребенок были доставлены в ЦГБ Сызрани. Врачи диагностировал у них черепно-мозговые травмы, сотрясения головного мозга и переломы ног – у девочки голени, а у женщины - бедра.