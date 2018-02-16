В Сызрани, днем, неизвестные обстреляли рейсовый автобус с пассажирами в салоне

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Как сообщили КТВ-ЛУЧ представители владельцев маршрута, в автобусе пробиты два стекла - в водительской двери и пассажирское. Пассажиры и водитель чудом не пострадали.По словам владельцев маршрута, которые обратились в полицию, стреляли, скорее всего, из пневматического оружия.