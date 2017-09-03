В Сызрани 4 человека тушили горящий автомобиль

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В субботу, 2 сентября по адресу: г.о. Сызрань, ул. Рижская, произошел пожар.Горел автомобиль.На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 4 человека личного состава и 1 единиц техники, сообщает облМЧС.Причина пожара и ущерб от него устанавливается.