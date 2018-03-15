В Сызрани 11-летняя девочка сумкой отбилась от стаи обезумевших бродячих собак

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В редакцию КТВ-Луч обратилась мама девочки. Она рассказала, что её дочь шла из школы домой. В какой-то момент на неё напала стая собак, в которой находились порядка 20 особей. Всё происходило в районе улицы Новомайская.Девочка звала на помощь, но вокруг никого не было. Она чудом спаслась, отбившись от агрессивных животных."Звонила в комитет ЖКХ, где занимаются отловом бродячих животных. Там мне ответили, что пока не смогут приехать, так как составлен плотный график по отлову животных", - рассказала мама школьницы.По ее словам, 15 марта произошёл похожий случай: эта же стая чуть не загрызла мальчика. На его крики вовремя подоспела тётя и предотвратила трагедию.Жители этого микрорайона не первый раз жалуются на бродячих собак, обитающих около местной теплотрассы.