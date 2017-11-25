В Сызрани 20 человек тушили крупный пожар
25 ноября 2017 10:57
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Утром в субботу, 25 ноября по адресу: Сызрань, ул. Смирнова, произошел пожар.
Горел частный дом на площади 70 м2.
На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 20 человек личного состава и 6 единиц техники, сообщает облМЧС. Причина пожара и ущерб от него устанавливается.
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