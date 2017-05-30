В Сызрани 16 человек тушили горящие вещи в доме

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Утром сегодня, 30 мая по адресу: г.о. Сызрань, Ульяновское шоссе, д. 19, произошел пожар. Горели домашние вещи на 2 м2.На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 16 человек личного состава и 4 единицы техники, сообщает облМЧС.Причина пожара и ущерб от него устанавливается.