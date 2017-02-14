В Сызран на улице Стаханова горел частный дом

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Горел частный дом на площади 70 квадратных метров.На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 22 человек личного состава и 6 единиц техники.Пожар был локализован в 12:09, пожар ликвидирован в 12:16.Причина пожара и ущерб от него устанавливается, сообщает пресс-служба облМЧС.