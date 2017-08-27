В Сызрань мужчина украл из супермаркета продукты на 36 тысяч рублей, продал их, а деньги пропил

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По указанному в сообщении адресу выехала следственно-оперативная группа. При осмотре места происшествия сотрудники полиции установили, что преступник проник на территорию торгового объекта, выбив нижнюю часть входной пластиковой двери.В тот же день вор был задержан сотрудниками патрульно-постовой службы и доставлен в ближайший отдел полиции для установления всех подробностей произошедшего. Задержанным оказался ранее судимый за совершения имущественного преступления житель города Сызрань 1987 года рождения. Мужчина рассказал полицейским, что похищенное имущество продал, а вырученные деньги потратил на приобретение алкоголя.По статье «Кража», возбуждено уголовное дело. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают причастность подозреваемого к совершению аналогичных преступлений, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.Фото: ГУ МВД России по Самарской области