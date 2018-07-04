В Струковском парке Самары, на территории смежной с фан-зоной, произошла поножовщина
4 июля 2018 19:56
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Матч был не важен с точки зрения статистики — россияне на тот момент уже прошли в плей-офф — но имел большое имиджевое значение для Самары. Это был первый и единственный матч ЧМ-2018, который российская сборная сыграла на «Самара Арене», и единственный, проигранный на настоящий момент командой Станислава Черчесова.
Естественно, ожидания перед началом встречи были очень высоки, а разочарование многих самарских болельщиков по факту — велико. И вот после матча, около 23.00, с территории Струкачей в больницу с ножевым ранением живота был доставлен 31-летний сотрудник компании «ЕПК» Дорофеев.
Личность обидчика Дорофеева установлена в ходе совместных действий патрульных полицейских Самарской и Оренбургской областей. Территория Струковского парка находится на границе фан-зоны, отведенной для болельщиков на период мундиаля, меры безопасности, включая усиленное патрулирование, здесь просто беспрецедентны. В причинении Дорофееву ножевого ранения подозревается самарец Вадим Захаров, индивидуальный предприниматель.
Возбуждено уголовное дело, подозреваемому угрожает до 10 лет колонии.
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