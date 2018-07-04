Я нашел ошибку
Главные новости: 
В приложении «Народный инспектор» можно будет снимать фото и видео нарушителей. Затем полученный материал будет автоматически направляться на сервера ГИБДД. Там фото и видео проанализируют, а затем установят штраф.
Скоро каждый россиянин сможет наказать нарушителя ПДД со смартфона
По факту публикации нововведения к шпионским устройствам могут отнести практически любые мобильные устройства, оснащенные микрофоном и камерой.
ФСБ может признать смартфоны шпионскими устройствами
Трио «Shalosh» – настоящий израильский феномен джазовой музыки.
На первом джазовом концерте в Струковском саду выступило трио SHALOSH (Израиль)
В результате областной бюджет не досчитался 22,7 млн рублей.
За землю под ТЦ «Парк Хаус» не платили три года
Интернет-вредители – это граждане, имеющие преступные намерения в отношении вас лично, или просто злые, невоспитанные люди, выходящие сначала за грань воспитанности, а затем и за грань закона.
Очень важная информация для родителей: Интернет-преступники могут довести наших детей до самоубийства
Интервал движения составит в среднем 20 минут.
По многочисленным просьбам самарцев автобусы маршрута № 35 будут следовать до Дома молодежи
В этот вечер на стадионе «Самара Арена» встречались сборные РФ и Уругвая.
В Струковском парке Самары, на территории смежной с фан-зоной, произошла поножовщина
Больнице, которая обслуживает 1300 человек в смену, жизненно необходимы дополнительные площади.
Дмитрий Азаров оценил состояние "замороженного" здания пристроя Нефтегорский ЦРБ
сегодня  Среда, 4 июля, 22:26
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +24 °C, Тольятти  +23 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 04/07:
USD 63.23
0.01
EUR 73.71
0.01
Искать
Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Струковском парке Самары, на территории смежной с фан-зоной, произошла поножовщина

4 июля 2018 19:56
221
В этот вечер на стадионе «Самара Арена» встречались сборные РФ и Уругвая.
Как передает "Самарское обозрение", инцидентом, который произошел вечером 25 июня 2018 года в Струковском парке, сейчас занимается полиция Ленинского района. В этот вечер на стадионе «Самара Арена» встречались сборные РФ и Уругвая.

Матч был не важен с точки зрения статистики — россияне на тот момент уже прошли в плей-офф — но имел большое имиджевое значение для Самары. Это был первый и единственный матч ЧМ-2018, который российская сборная сыграла на «Самара Арене», и единственный, проигранный на настоящий момент командой Станислава Черчесова.

Естественно, ожидания перед началом встречи были очень высоки, а разочарование многих самарских болельщиков по факту — велико. И вот после матча, около 23.00, с территории Струкачей в больницу с ножевым ранением живота был доставлен 31-летний сотрудник компании «ЕПК» Дорофеев.

Личность обидчика Дорофеева установлена в ходе совместных действий патрульных полицейских Самарской и Оренбургской областей. Территория Струковского парка находится на границе фан-зоны, отведенной для болельщиков на период мундиаля, меры безопасности, включая усиленное патрулирование, здесь просто беспрецедентны. В причинении Дорофееву ножевого ранения подозревается самарец Вадим Захаров, индивидуальный предприниматель.

Возбуждено уголовное дело, подозреваемому угрожает до 10 лет колонии. 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Закон
4 июля 2018  18:03
И в последнее время появилось много мошенников, которые выманивают у людей деньги, пользуясь их неграмотностью или невнимательностью при работе в Интернете.
Как действуют интернет-мошенники
И в последнее время появилось много мошенников, которые выманивают у людей деньги, пользуясь их неграмотностью или невнимательностью при работе в Интернете.   Закон
122
4 июля 2018  15:11
Тем временем нанятые скрывающимися за рубежом обвиняемыми пиарщики продолжают усиливать давление на российский суд, рассматривающий громкое уголовное дело, через размещение заказных материалов, порочащих следствие, прокуратуру и суд.
Пиарщики продолжают усиливать давление на суд по делу о хищениях на ПАО «Тольяттиазот»
Тем временем нанятые скрывающимися за рубежом обвиняемыми пиарщики продолжают усиливать давление на российский суд, рассматривающий громкое уголовное дело,... Закон
173
3 июля 2018  15:14
Иск ритейлера удовлетворил Самарский областной суд.
Компания «Леруа Мерлен Восток» сбила кадастровую стоимость земли под одним из своих самарских магазинов в 5 раз
 Иск ритейлера удовлетворил Самарский областной суд.  Закон
238
1 июля 2018  18:19
Власти утвердили несколько новых дорожных знаков.
В России вступили в силу ограничения для неэкологичного транспорта
Власти утвердили несколько новых дорожных знаков.  Закон
591
1 июля 2018  15:40
Неизвестные лица похитили 2 грузовика КАМАЗ и экскаватор-погрузчик Case.
Спустя 4 года в Самаре возбуждено уголовное дело по факту кражи спецтехники московской фирмы «Престиж»
Неизвестные лица похитили 2 грузовика КАМАЗ и экскаватор-погрузчик Case.    Закон
429
29 июня 2018  22:23
Возбуждено уголовное дело.
ВИЧ-инфицированная тольяттинка могла заразить опасным недугом своего 2-летнего сына
Возбуждено уголовное дело.  Закон
1021
29 июня 2018  19:48
Его поймали за рулем в состоянии наркотического опьянения.
Тольяттинского предпринимателя чуть не выдворили за пределы РФ
Его поймали за рулем в состоянии наркотического опьянения.  Закон
384
Весь список
Происшествия
4 июля 2018  19:56
В этот вечер на стадионе «Самара Арена» встречались сборные РФ и Уругвая.
В Струковском парке Самары, на территории смежной с фан-зоной, произошла поножовщина
В этот вечер на стадионе «Самара Арена» встречались сборные РФ и Уругвая.  Происшествия
217
4 июля 2018  07:53
Помимо часов у девушки украли также деньги и другие ценности, рассказал собеседник в полиции.
У посетительницы спортклуба World Class в районе «Москва Сити» из шкафчика украли часы Rolex стоимостью 1 млн рублей
Помимо часов у девушки украли также деньги и другие ценности, рассказал собеседник в полиции.  Происшествия
204
4 июля 2018  07:29
Перед матчем против Аргентины.
«Я играл, а в это время мой отец был в руках бандитов», — неизвестные похитили отца капитана сборной Нигерии
Перед матчем против Аргентины.    Происшествия
210
Весь список
Криминал
27 июня 2018  12:10
Дело об убийстве контрактника из Рощинского в Самарской области направлено в суд
Дело об убийстве контрактника из Рощинского в Самарской области направлено в суд
Он решил помочь молодым автомобилистам, но все кончилось трагически. Криминал
432
26 июня 2018  11:06
Стартует процесс по уголовному делу бывшего вице-мэра Самары Сергея Рубакова
Стартует процесс по уголовному делу бывшего вице-мэра Самары Сергея Рубакова
Первое заседание состоится уже сегодня. Криминал
583
23 июня 2018  09:56
В Тольятти врач обвиняется в выдаче фиктивных листков нетрудоспособности
В Тольятти врач обвиняется в выдаче фиктивных листков нетрудоспособности
Она получила 14 200 рублей за выдачу больничных 6 работникам. Криминал
689
Весь список


Видео
3 июля 2018  12:53
Самарская киностудия «Три товарища» представила документальный фильм о Самарском крае
Самарская киностудия «Три товарища» представила документальный фильм о Самарском крае
В документальный фильм вошли красивейшие места Самарской области.
Культура
235
1 июля 2018  11:11
В центре Самары очевидцы засняли на видео смерч
В центре Самары очевидцы засняли на видео смерч
Местные жители гадают, что стало причиной явления.
Происшествия
1698
25 июня 2018  10:34
Сборная России показала, как их встретили в Самаре Не менее колоритно приветствовали игроков в гостинице.
Сборная России показала, как их встретили в Самаре
Не менее колоритно приветствовали игроков в гостинице. 
ЧМ-2018
2131
20 июня 2018  14:02
Подписано трехстороннее соглашение о сотрудничестве с нацпарком Самарская лука
Подписано трехстороннее соглашение о сотрудничестве с нацпарком Самарская лука
Договор заключен между Ставропольским районом, г.о.Жигулевск и национальным парком. Экология
775
19 июня 2018  12:28
В Новосибирске посетители аттракциона зависли вниз головой на верхней точке Спасли застрявших случайные прохожие.
В Новосибирске посетители аттракциона зависли вниз головой на верхней точке: видео
Спасли застрявших случайные прохожие. 
Происшествия
870
16 июня 2018  10:03
Новой системой управления светофорами оборудовали Московское шоссе и Ново-Садовую в Самаре
Новой системой управления светофорами оборудовали Московское шоссе и Ново-Садовую в Самаре
Она значительно улучшила пропускную способность на всем протяжении участка.
Транспорт
260
Весь список

Фоторепортажи
1 июля 2018  08:50
В Самаре по ул. Куйбышева прошел карнавал в честь ЧМ: ФОТО
В Самаре по ул. Куйбышева прошел карнавал в честь ЧМ: ФОТО
Он был посвящен предстоящему матчу Бразилия-Мексика. Социум
2308
25 июня 2018  20:49
Как самарцы и гости болели за сборную Росси в фан-зоне: ФОТО
Как самарцы и гости города болели за сборную Росси в фан-зоне: ФОТО
Поддержать нашу команду собралась полная площадь. ЧМ-2018
1417
24 июня 2018  21:18
В Самаре состоялось шествие-флешмоб в поддержку сборной России по футболу: ФОТО
В Самаре состоялось шествие-флешмоб в поддержку сборной России по футболу: ФОТО
Участники прошли по ул.Куйбышева до Струковского парка.
ЧМ-2018
2612
2 июня 2018  20:11
В Самаре проходит фестиваль ВолгаФест: ФОТО В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа.
В Самаре проходит фестиваль "ВолгаФест": ФОТО
В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа.
Культура
155
10 мая 2018  10:20
В Самаре в День Победы прошли праздничные гуляния: ФОТО
В Самаре в День Победы прошли праздничные гуляния: ФОТО
Гостей ждали выступления творческих коллективов города, работа полевой кухни.
Социум
527
5 мая 2018  17:08
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Победы: ФОТО
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Победы: ФОТО
Вход на репетицию был свободным для всех желающих.
Социум
818
Весь список

Мероприятия
Пожилых пациентов в Тольятти осмотрит гериатрическая бригада областного госпиталя для ветеранов войн
В Самаре на Форуме гражданского актива представят Губернаторский проект «СОдействие»
Специалисты больницы им. В.Д. Середавина проведут прием маленьких жителей Тольятти
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Июль 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда