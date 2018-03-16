В Ставропольском районе водитель ВАЗ-2112 на "встречке" столкнулся с большегрузом, погибла пассажирка авто

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По предварительным данным около 19-45 на 945 км трассы М5 Урал водитель ВАЗ-2112 выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с большегрузом.В результате в легковой автомашине телесные повреждения получили три человека и одна пассажирка легковой автомашины погибла. В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.