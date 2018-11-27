В Ставропольском районе водитель «Калины» нарушила ПДД и, съехав в кювет, врезалась в дерево

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Одно из ДТП произошло 25 ноября в Ставропольском районе в 16:20.Женщина 1966 года рождения, управляя автомобилем «Лада Калина» двигалась по автодороге со стороны села Узюково в направлении Тольятти.В пути следования, нарушила правила расположения транспортного средства на проезжей части, не справилась с рулевым управлением, съехала в кювет и врезалась в дерево.В результате ДТП водитель и пассажир «Лады Калины» получили телесные повреждения, с которыми они были госпитализированы. По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, передает пресс-служба ГУ МВД Самарской области.