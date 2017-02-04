В Ставропольском районе водитель «Hyundai», нарушивший ПДД, предъявил полицейским поддельные права

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Полицейские усомнились в подлинности водительского удостоверения, предъявленного автомобилистом, и направили его на экспертизу. Исследование показало, что фотография на водительском удостоверении вклеена кустарным способом.Накануне по статье «Использование заведомо подложного документа» в отношении водителя возбуждено уголовное дело. Если вина мужчины будет доказана в суде, ему может грозить наказание в виде штрафа, исправительных либо обязательных работ, или ареста на срок до шести месяцев, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.