В Ставропольском районе водитель ГАЗ 3302 при обгоне столкнул в кювет Dodge Caravan

68

На 5 км автодороги «Димитровград-Узюково-Тольятти» при обгоне, водитель не справился с рулевым управлением и не выбрал безопасный боковой интервал, в результате чего совершил столкновение с автомашиной Dodge Caravan, двигавшемся в попутном направлении, который после столкновения съехал в правый по ходу движения кювет с последующим опрокидыванием. В результате ДТП 36-летний водитель автомашины Dodge получил травмы спины и головы. После оказания медицинской помощи пострадавшему назначено амбулаторное лечение.По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии водители транспортных средств находились в трезвом состоянии. По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.Фото: ГУ МВД России по Самарской области