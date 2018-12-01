В Ставропольском районе столкнулись три иномарки, два человека погибли, пострадали четверо детей

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По предварительным данным, водитель легкового автомобиля Форд, двигаясь со стороны Нижнего Санчелеево в направлении Тольятти, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Шевроле, движущегося во встречном направлении. От удара автомобиль столкнулся с движущейся в попутном направлении Маздой, и обе машины съехали в кювет.В результате ДТП погибли водитель и пассажир автомобиля Шевроле - мужчина 1980 года рождения, женщина 1978 года рождения. Два несовершеннолетних пассажира - мальчик и девочка были госпитализированы.Также пострадали водитель и два несовершеннолетних пассажира автомобиля Форд.Водитель Мазды не пострадал.В настоящее время устанавливаются все личности участников дорожно-транспортного происшествия и другие обстоятельства произошедшего. По факту ДТП проводится проверка, передает пресс-служба ГУ МВД Самарской области.Фото: пресс-служба ГУ МВД Самарской области