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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Ставропольском районе столкнулись три иномарки, два человека погибли, пострадали четверо детей

1 декабря 2018 19:01
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В настоящее время устанавливаются все личности участников дорожно-транспортного происшествия и другие обстоятельства произошедшего.
Сегодня, 1 декабря, около 16.45 на 18 км трассы Тольятти-Ташла произошло ДТП с участием 3 автомобилей.

По предварительным данным, водитель легкового автомобиля Форд, двигаясь со стороны Нижнего Санчелеево в направлении Тольятти, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Шевроле, движущегося во встречном направлении. От удара автомобиль столкнулся с движущейся в попутном направлении Маздой, и обе машины съехали в кювет.

В результате ДТП погибли водитель и пассажир автомобиля Шевроле - мужчина 1980 года рождения, женщина 1978 года рождения. Два несовершеннолетних пассажира - мальчик и девочка были госпитализированы.

Также пострадали водитель и два несовершеннолетних пассажира автомобиля Форд.

Водитель Мазды не пострадал.

В настоящее время устанавливаются все личности участников дорожно-транспортного происшествия и другие обстоятельства произошедшего. По факту ДТП проводится проверка, передает пресс-служба ГУ МВД Самарской области.


Фото:  пресс-служба ГУ МВД Самарской области
 
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