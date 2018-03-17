В Ставропольском районе столкнулись ВАЗ и грузовик, погибшего пассажира из покореженного автомобиля доставали спасатели
17 марта 2018 20:46
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При столкновении пассажир легкового автомобиля погиб, ещё трое пострадавших были госпитализированы.
Для деблокирования тела погибшего в 19:45 на место происшествия выехали спасатели ПСО Тольятти.
В 20:45 аварийно-спасательные работы были завершены, сообщает пресс-служба ПСС Самарской области.
Фото: пресс-служба ПСС Самарской области
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