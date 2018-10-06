В Ставропольском районе столкнулись КамАЗ и легковушка, обе машины вылетели в кювет

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По предварительным данным, уже на обочине грузовик столкнулся со световой опорой и опрокинулся.Водитель легковушки получил телесные повреждения и был госпитализирован, водителю КамАЗа помощь медиков не понадобилась.В настоящее время по факту аварии проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Сотрудники органов внутренних дел продолжают выяснять все подробности случившегося, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.Фото: ГУ МВД России по Самарской области