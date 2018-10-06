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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Ставропольском районе столкнулись КамАЗ и легковушка, обе машины вылетели в кювет

6 октября 2018 18:00
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По предварительным данным, уже на обочине грузовик столкнулся со световой опорой и опрокинулся.
Как следует из материалов, собранных сотрудниками полиции, по причине, которая в данный момент устанавливается, произошло столкновение легкового автомобиля и транспортного средства марки КамАЗ, в результате чего обе автомашины вылетели в кювет.

По предварительным данным, уже на обочине грузовик столкнулся со световой опорой и опрокинулся.

Водитель легковушки получил телесные повреждения и был госпитализирован, водителю КамАЗа помощь медиков не понадобилась.

В настоящее время по факту аварии проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Сотрудники органов внутренних дел продолжают выяснять все подробности случившегося, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.


Фото:     ГУ МВД России по Самарской области
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