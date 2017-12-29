В Ставропольском районе спасатели вызволили двух мужчин из покореженной "девятки"

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В салоне автомобиля находились двое мужчин. В результате деформации кузова водитель и пассажир оказались зажатыми в салоне аварийного автомобиля.Для деблокирования пострадавших в 11.38 к месту происшествия был направлен поисково-спасательный отряд Тольятти. Используя гидравлический инструмент, спасатели вызволили мужчин из металлического плена.В 12.40 оба пострадавших были переданы врачам скорой медицинской помощи, сообщает пресс-служба ПСС Самарской области.Фото: пресс-служба ПСС Самарской области