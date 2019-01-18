В Ставропольском районе спасатели доставили на берег, замерзающих на льду Волги рыбаков
18 января 2019 18:59
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Двое мужчин на мотособаке отправились на рыбалку на Волгу (напротив поселка Луначарский).
Когда подошло время отправляться домой, рыбаки по пути попали в наледь, двигатель мотособаки пришёл в негодность. Одежда рыбаков, при спасении своей техники, сильно промокла и её сковал вечерний мороз.
Мужчины попросили помощи у спасателей.
В 17:50 спасатели выдвинулись на снегоходе на помощь. В виду погодных условий на поверхности льда реки Волга образовалась вода с мокрым снегом. Двигаться на снегоходе было затруднительно.
Спасатели нашли мужчин, когда уже было темно. В связи с ледовой обстановкой и тёмным временем суток было принято решение перевозить рыбаков по одному.
В 23:30 спасательная операция была успешно завершена, рыбакам медицинская помощь не понадобилась.
Мужчин сопроводили до припаркованного на берегу автомобиля, провели с ними разъяснительную беседу и они отправились домой, передает пресс-служба ПСС Самарской области.
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