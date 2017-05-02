В Ставропольском районе сгорело 75 кв. метров построек

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Вечером 1 мая по адресу: м.р. Ставропольский, юго-восточнее н.п. Задельное, произошел пожар. Горели хозяйственные постройки на площади 75 м2.На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 8 человек личного состава и 2 единицы техники, сообщает облМЧС. Причина пожара и ущерб от него устанавливается.