В Ставропольском районе сгорел дом на 50 кв. метрах

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В воскресенье, 14 мая по адресу: м.р. Ставропольский, с. Русская Барковка, ул. Куйбышева, произошел пожар.Горел частный дом на площади 50 м2.На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 12 человек личного состава и 3 единицы техники, сообщает облМЧС. Причина пожара и ущерб от него устанавливается.