В Ставропольском районе полицейские задержали уфимца с фальшивыми пятитысячными купюрами

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Стражи правопорядка приняли решение досмотреть мужчину. В ходе личного досмотра, в присутствии понятых полицейские обнаружили в сумке 10 денежных купюр номиналом 5 000 рублей с признаками подделки. Согласно проведенному исследованию, изъятые купюры являются фальшивыми.В ходе дальнейшей работы оперативники выяснили, что задержанный - ранее не судимый безработный 25-летний житель города Уфа, приобрел и незаконно хранил денежные средства в целях дальнейшей реализации.Возбужденно уголовное дело по статье «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг». Санкцией данной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет. Ведется следствие, передает пресс-служба ГУ МВД Самарской области.Фото: пресс-служба ГУ МВД Самарской области