В Ставропольском районе полицейские изъяли у мужчины пакет с коноплей
2 декабря 2018 13:51
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У задержанного в ходе личного досмотра в присутствии понятых был обнаружен пакет с высушенной коноплей – 16, 430 грамма, что является значительным размером. Как пояснил злоумышленник в ходе опроса, наркотическое средство он хранил для личного употребления, без цели сбыта. Данная информация проверяется стражами правопорядка.
По данным полиции, мужчина ранее к уголовной ответственности не привлекался.
Возбуждено уголовное дело, передает пресс-служба ГУ МВД Самарской области.
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