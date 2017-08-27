В Ставропольском районе погиб водитель автомобиля «Бриллианс» при совершении маневра «обгон»
27 августа 2017 13:54
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В результате ДТП виновник аварии скончался на месте происшествия. Предварительно, больше пострадавших нет. Сотрудники органов внутренних дел продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего, по данному факту проводится проверка, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
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