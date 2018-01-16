В Ставропольском районе погиб пассажир, опрокинувшегося в кювет раритетного внедорожника "ГАЗ"

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Не доезжая 1 км трассы Тольятти-Димитровград со стороны Бинарадки, водитель авто не справился с управлением и съехал в кювет. Автомобиль перевернулся.В результате ДТП 84-летний пассажир от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи, водитель автомашины получил травмы рук, после оказания медицинской помощи отпущен домой.По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.Фото: ГУ МВД России по Самарской области