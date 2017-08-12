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В Ставропольском районе от столкновения на "встречке" с «Шевроле Лачетти» погибла водитель «Лада Калина»

12 августа 2017 18:27
497
13-летняя пассажирка отечественного авто госпитализирована с телесными повреждениями.
Сотрудники ГИБДД выясняют причины ДТП в Ставропольском районе, в котором погиб человек.

По предварительной версии, в 14-00 водитель «Шевроле Лачетти» (1967года рождения) двигался по автодороге в сторону Сызрани.

На 958км он выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомашиной «Лада Калина» под управлением женщины 1973года рождения. В результате водитель Калины погибла, её несовершеннолетняя пассажирка 2004года рождения с телесными повреждениями доставлена в лечебное учреждение.

В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства ДТП, сообщает пресс-служба ГУ МВД Самарской области.
 
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