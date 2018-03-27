В Ставропольском районе на автодороге М-5 «Урал» столкнулись ГАЗ, Камаз и «Лада Гранта», пострадали два человека
27 марта 2018 14:26
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26 марта на территории Самарской области зарегистрировано 11 ДТП. При этом 11 человек получили ранения различной степени тяжести, несовершеннолетние не пострадали. Погибли два человека. По вине нетрезвых водителей аварии не совершены.
Одно из ДТП произошло днем в Ставропольском районе. В 16:00 мужчина 1991 года рождения, управляя автомашиной «ГАЗ 2788», двигался по автодороге М-5 «Урал» со стороны Самары. На 991 км автодороги, водитель не справился с управлением и врезался в «Камаз», ехавший в попутном направлении.
Водитель 1980 года рождения, управляя автомашиной «Лада Гранта», не выбрала безопасную дистанцию, и въехал в «ГАЗ 2788».
В результате ДТП пострадали водитель «ГАЗ 2788», 26-летний молодой человек и водитель автомашины «Лада Гранта», 38 летняя женщина. Пострадавшие получили травмы головы, после оказания медицинской помощи им назначено амбулаторное лечение.
По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области.
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области
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