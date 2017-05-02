В Ставропольском районе горели надворные постройки

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Вечером 1 мая по адресу: м.р. Ставропольский, СНТ "Зеленая Даль", произошел пожар.Горели надворные постройки на площади 15 м2.На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 7 человек личного состава и 2 единицы техники, сообщает облМЧС. Причина пожара и ущерб от него устанавливается.