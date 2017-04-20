В Ставропольском районе Volkswagen Passat съехал в кювет и врезался в дерево

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19 апреля на 20 километре автодороги «Урал - Волжский - Курумоч» на территории Ставропольского района. Из собранных сотрудниками ГИБДД материалов следует, что 42-летний водитель автомобиля «Volkswagen Passat» (водительский стаж - 22 года) двигался при плохих погодных условиях со стороны Тольятти в направлении поселка Курумоч.По предварительной версии полицейских, не выбрав безопасную скорость, автомобилист не справился с рулевым управлением и допустил съезд в левый кювет с последующим наездом на дерево. В результате ДТП водитель иномарки, а также его пассажиры - женщины 1960, 1964 и 1975 годов рождения - получили травмы различных частей тела. Предполагаемый виновник аварии был осмотрен врачами на месте происшествия и отказался от дальнейшего лечения, остальные пострадавшие госпитализированы.19 апреля на территории Самарской области зарегистрировано 5 ДТП. При этом 1 человек погиб, еще 9 получили ранения различной степени тяжести, сообщает облМВД.