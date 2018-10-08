В Ставропольском районе "Приора" съехала в кювет, пострадала 19-летняя пассажирка

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Одно из ДТП произошло в 09:30 в Ставропольском районе. 30-летний водитель (стаж вождения с сентября 2018 года) управляя автомобилем ВАЗ-21703 двигался по автодороге «Тольятти-Хрящевка» со стороны города Тольятти в направлении села Хрящевка.По предварительной версии полицейских, автолюбитель не справился с рулевым управлением и съехал в кювет.В результате ДТП получила травмы пассажирка автомобиля - девушка 1999 года рождения, которая была госпитализирована.По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии водитель транспортного средства находился в трезвом состоянии. По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение, передает пресс-служба ГУ МВД Самарской области.Фото: пресс-служба ГУ МВД Самарской области