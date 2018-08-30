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В Ставропольском районе "Нива" утонула вместе с водителем, скатившись с горы в Волгу

30 августа 2018 22:41
80
По версии пассажира автомобиля у водителя в это время мог случиться сердечный приступ, поэтому он не смог выпрыгнуть из скатывающегося в реку автомобиля.
30 августа рано утром на пульт дежурного поступило сообщение, что в Ставропольском районе в СНТ Ермаково произошёл несчастный случай.

Двое мужчин после ночной рыбалки на Волга возвращались домой на своём автомобиле.

Следуя по грунтовой дороге, автомобиль Нива не смог подняться в гору и заглох. Машина начала катиться вниз к реке. Пассажир успел на ходу выскочить из неисправного внедорожника.

Нива вместе с водителем ушла под воду. По версии пассажира у водителя в это время мог случиться сердечный приступ, поэтому он не смог выпрыгнуть из скатывающегося в реку автомобиля.

В 6:40 для проведения водолазных работ на место происшествия выехали спасатели ПСО Новокуйбышевска.

Водолазы извлекли тело мужчины из ушедшего под воду автомобиля и передали сотрудникам МВД. По факту происшествия ведётся следствие, передает пресс-служба ПСС Самарской области.



Фото:     пресс-служба ПСС Самарской области
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