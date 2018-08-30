В Ставропольском районе "Нива" утонула вместе с водителем, скатившись с горы в Волгу
30 августа 2018 22:41
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Двое мужчин после ночной рыбалки на Волга возвращались домой на своём автомобиле.
Следуя по грунтовой дороге, автомобиль Нива не смог подняться в гору и заглох. Машина начала катиться вниз к реке. Пассажир успел на ходу выскочить из неисправного внедорожника.
Нива вместе с водителем ушла под воду. По версии пассажира у водителя в это время мог случиться сердечный приступ, поэтому он не смог выпрыгнуть из скатывающегося в реку автомобиля.
В 6:40 для проведения водолазных работ на место происшествия выехали спасатели ПСО Новокуйбышевска.
Водолазы извлекли тело мужчины из ушедшего под воду автомобиля и передали сотрудникам МВД. По факту происшествия ведётся следствие, передает пресс-служба ПСС Самарской области.
Фото: пресс-служба ПСС Самарской области
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