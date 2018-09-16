В Ставропольском районе Форд Фокус врезался в столб, пострадали два мальчика - пассажиры автомобиля

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15 сентября в 15:45 на территории Ставропольского района водитель 1994 года рождения, управляя а/м Форд Фокус, двигался по ул. Большой села Малая Рязань и допустил наезд на опору ЛЭП, которая сломалась и упала на припаркованный а/м ВАЗ 11193.В ДТП пострадали:- водитель Форд Фокус доставлен в лечебное учреждение, назначено амбулаторное лечение;- пассажир - мальчик 2008 г.р. доставлен в лечебное учреждение, госпитализирован;- пассажир мальчик 2013 г.р. доставлен в лечебное учреждение, госпитализирован.Сотрудниками полиции проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.Водитель Форд фокус от медицинского освидетельствования отказался, передает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.Фото: ГУ МВД России по Самарской области