В Ставропольском районе Форд Фокус врезался в столб, пострадали два мальчика - пассажиры автомобиля
16 сентября 2018 22:25
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15 сентября в 15:45 на территории Ставропольского района водитель 1994 года рождения, управляя а/м Форд Фокус, двигался по ул. Большой села Малая Рязань и допустил наезд на опору ЛЭП, которая сломалась и упала на припаркованный а/м ВАЗ 11193.
В ДТП пострадали:
- водитель Форд Фокус доставлен в лечебное учреждение, назначено амбулаторное лечение;
- пассажир - мальчик 2008 г.р. доставлен в лечебное учреждение, госпитализирован;
- пассажир мальчик 2013 г.р. доставлен в лечебное учреждение, госпитализирован.
Сотрудниками полиции проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
Водитель Форд фокус от медицинского освидетельствования отказался, передает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
Фото: ГУ МВД России по Самарской области
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