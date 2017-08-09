В Ставропольском районе задержали водителя междугороднего автобуса, лишенного прав за пьяную езду

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В ходе проверки документов по информационным ресурсам ГИБДД полицейские установили, что мужчина ранее лишен права управления транспортным средством за вождение в нетрезвом состоянии.На водителя составлен протокол по статье "Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством" и избрана мера пресечения в виде административного ареста на срок 5 суток.Госавтоинспекция напоминает, что нарушение данного пункта Правил дорожного движения, влечет наложение административного штрафа в размере тридцати тысяч рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок от ста до двухсот часов, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.